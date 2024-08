Enregistrer 1 Partagez 1 Partages

Star Wars Outlaws, par les studios d’Ubisoft, qui l’eut cru. Enchantée par les premières images dévoilées il y a un an, j’avais vraiment hâte de pouvoir y jouer et de voir la suite. J’avais beaucoup d’attentes. Et c’est fait ! J’ai enfin pu y jouer en long et large. Le verdict, tout de suite.

Jeu : Star Wars Outlaws Genre : Action / Aventure / Monde ouvert Studio : Massive Entertainment / studios Ubisoft Editeur : Ubisoft Date de sortie : 30 août 2024 Plateformes : PC Windows, PS5, Xbox Series PEGI 12 Prix conseillé : 79,99€ solo (connexion requise pour installer le jeu) Testé sur : PS5 (Clé fournie par l’éditeur) Action / Aventure / Monde ouvertMassive Entertainment / studios UbisoftUbisoft30 août 202479,99€PS5 (Clé fournie par l’éditeur)

L’histoire se déroule entre les événements de L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Vous incarnez Kay Vess. Arnaqueuse, voleuse, elle n’a pas la langue dans sa poche et c’est ce qui fait tout son charme. Pas vraiment aidée par la vie, elle ne fait confiance qu’à son animal de compagnie qui est toute sa famille pour elle, Nix. Une sorte de chien extra-terrestre, doté de tentacules sur la tête qui vous seront d’un grand secours pour détecter les ennemis et les objets à proximité. Je reviendrai sur le gameplay particulier plus tard.Kay porte une lourde marque de mort depuis qu’elle a voulu braquer un certain Sliro. Le gars qu’il faut pas vraiment titiller. Clairement à la tête des pires manipulations entre les différentes factions / syndicats de malfaiteurs qui mènent leur loi dans les galaxies. Le gars qui n’accepte pas qu’on touche à ses affaires et plutôt rancunier, il va traquer Kay jusque derrière le moindre astéroïde.

Comment gagner sa vie alors, lorsqu’on a une telle marque et une poignée de mercenaire à nos trousses ? Elle s’en sort à peu près en faisant des missions pour les différents syndicats qui lui vaudront de se faire une réputation. Plutôt douée dans ses talents d’infiltrations et le vol, elle joue aussi de ses talents de persuasions et apprendra de nouvelles capacités avec les personnes qu’elle rencontrera au fur et à mesure.



Les factions

La relation et la communication fait tout dans ce Star Wars Outlaws, et c’est plutôt un bon angle de jeu. J’aurais aimé des dialogues à choix qui peuvent entraîner des conséquences. Mais le système de note dans les factions est déjà pas mal, bien que déjà vu ; lorsque vous accomplissez des missions vous pouvez choisir d’aider telle ou telle organisation, en élevant ou baissant votre note, vous serez plus ou moins bien vue dans les quartiers ou aurez accès à des objets spéciaux.

Au nombre de 4 et souvent en dualité sur les planètes, il faudra mettre de côté les préférences pour la jouer stratégique et selon vos besoins à l’instant T.





Oubliez tout ce que vous connaissez sur Star Wars

Quel angle prendre ? C’est sûrement ce que se sont demandé les studios lorsque leur mission de réaliser un jeu sur Star Wars a été annoncée.Apprenti Jedi, déjà vu dans Star Wars Jedi Fallen Order , de grosses batailles multijoueurs, déjà vu dans Star Wars Battlefront II

Et puis Star Wars, ce ne sont pas uniquement des Jedi, des gens de l’Empire ou des rebelles de toutes les planètes. Il ne vous est jamais arrivé de vous demander, comment vivaient les gens ordinaires ? Ceux qui ne demandent rien à personne, qui ont une ferme, un commerce, ou qui essaient de s’en sortir comme ils peuvent entre deux tirs de blasters, des mercenaires et des contrebandiers ? Moi oui, mais c’est sûrement mon côté beaucoup trop empathique…

Et en y réfléchissant, l’histoire de Kay m’a fait penser à celle de Rey au début du film dans le Réveil de la Force. Où elle essaie de revendre des pièces pour avoir un peu de quoi manger. Elle a aussi, clairement un côté Han Solo très prononcé avec son maniement du blaster et sa répartie dans les dialogues. Un joli mélange qui fait de Kay un personnage très charismatique avec de faux airs de Cendrine Dominguez.



Ne se fier à personne

Kay, de par son passé, est très méfiante avec toutes les rencontres qu’elle fait. Elle fait jouer son intérêt avant pour avancer dans la vie, et atteindre son but : avoir assez d’argent pour changer complètement de vie.

Malgré elle, son côté très humain et à la foi très attachant ressort. Elle va se rendre compte que la mission que lui confie un nouveau personnage va lui faire changer d’avis sur sa conception de la vie. Elle va rencontre d’autres personnages plus importants et secondaires mais tout aussi impactants. Bien sûr, aucun spoil ici, je voulais juste mettre l’accent sur le fait que Kay évolue au fil de l’histoire. Ce qui lui donne un autre côté très profond, face à celui plutôt détaché et parfois maladroit qu’on lui connait au début de l’aventure.





Les droïdes, c’est surfait

Un droïd c’est cool, mais déjà vu et revu. Et puis c’est plus sympa de pouvoir partager un repas avec un être vivant non ?

Nix est le compagnon animal de Kay, il représente tout pour elle et lui facilite énormément la vie en mission ; et la nôtre aussi ! Il est, de loin, le meilleur acolyte que j’ai pu rencontrer dans ma carrière de gameuse. L’IA est simplement parfaite. Bon ok, vous lui donnez des ordres, mais l’interaction entre les deux personnages dans certains lieux et tout simplement parfaite. Il y a une communication et une symbiose, telle que lorsque Kay dit que Nix est sa seule famille, et la seule créature à qui elle fait confiance, oui, on y croit.

Le jeu repose énormément sur l’infiltration, même si vous avez un blaster dans la main. Certaines situations sont plus propices à la discrétion et Nix vous fait gagner un temps fou ! Bien cachée, vous pouvez distraire des ennemis, les attaquer s’ils sont un peu trop gênants, saboter des alarmes, ouvrir des portes lorsqu’elles sont hors de portées, rapporter des objets, les voler sur des personnes.

C’est clairement l’animal à tout faire. Même Solid Snake, avec sa dextérité, ou Sam Fisher, avec tous ses gadgets à côté, font pâle figure.

La larme à l’oeil, je peux vous dire qu’il y aura un avant et un après Nix dans mes jeux d’infiltration maintenant.





Entre monde ouvert et chemins de traverses

Le jeu est décrit comme un monde ouvert, mais je trouve le genre beaucoup trop galvaudé maintenant. Du moment que tu peux aller à un point A en passant par le C sans aller au point B, c’est du monde ouvert.Je serais plus mitigée sur Star Wars Outlaws, mais attention pas forcément de façon négative.

Il y a plusieurs planètes à découvrir dont la fameuse Tatooin, une de mes préférées dans l’univers Star Wars. Elle est d’ailleurs parfaitement représentative de l’univers dans le jeu, mais j’y reviendrai plus tard.

Chaque planète est composée d’un espace très ouvert et d’un côté ville, beaucoup plus étriqué. Il y a des points d’intérêts un peu partout, mais à chaque fois concernant une mission principale ou secondaire. Oubliez les Far Cry et autre Assassin’s Creed, lorsque je parle de points d’intérêts, ce sont des lieux uniquement reliés à des missions ou des événements ; qui vous permettront de récupérer du matériel pour faire évoluer votre équipement et véhicules.

Pas de collectionnite aiguë dans Star Wars Outlaws, on sent que Massive avait le lead et vraiment pour le bien du jeu.



De l’espace à échelle humaine

Les planètes peuvent sembler immenses sur la carte, mais sont très rapide à parcourir, à peu près 5 minutes avec un véhicule rapide pour aller d’un point à l’autre. Et chose importante : il n’ a pas de zones désertes ou sans vie et sans intérêt, comme c’est parfoit le cas. Les mondes sont plus restraints mais il s’y passe toujours quelque chose.

D’autres lieux sont très confinés et vous avez une progression obligatoire en couloir. Un seul chemin est possible. D’autre fois, on se retrouve devant des labyrinthes et heureusement que les points de téléportations sont disponibles.

La progression est donc très variée, ce qui nous donne l’occasion de tester différents types de déplacements : à pied, en téléportation, en Speeder ou en vaisseau. Parce que oui, pour aller d’une planète a une autre, on y va en vaisseau sans téléportation cette fois.



Au-delà des frontières

Vous vous doutez bien que les batailles intergalactiques sont aussi de la partie. Avec autant de maniabilité que dans Battlefront, l’espace est un moment de coupure hyper agréable. Il y a aussi d’autres points d’intérêts. Parfois gardé par des pirates ou l’Empire. Attendez-vous donc à passer à l’attaque. Même au début du jeu, sans amélioration, le vaisseau est plutôt résistant pour peu qu’on esquive bien et qu’on temporise. Impeccable pour se faire plaisir sans non plus attendre d’avoir un tank pour tout défoncer. Si ça comment à être un peu tendu, réparez le vaisseau ou prenez la fuite.

Des améliorations vous permettront d’appréhender certains coins de chaque planète, ou vous pourrez revenir si vous souhaitez découvrir des skins particulier pour habiller Kay et Nix, ou d’autres surprises.





C’est loin, mais c’est beau

Est-ce qu’on peut parler de claque visuelle pour Star Wars Outlaws ? Je ne sais pas, mais il est bien digne d’un triple A +. Les cinématiques sont superbes et l’entrée ingame se fait tout en douceur. Certaines séquences me rappellent d’ailleurs fortement Uncharted 4, qui avait été salué pour être le premier du genre a faire ça.Il y a bien sûr un léger downgrade entre les séquences gameplay et cinématiques, mais honnêtement, je trouve le jeu très réussi. Tant par sa fidélité à l’univers Star Wars et tous les détails pour en faire des villes et planètes vivantes, que par sa qualité graphique.

Il y a quelques easter eggs à trouver en jeu d’ailleurs ou lors de mission qui raviront les personnes les plus attentives.





Du neuf sans réinventer la roue

En frôlant la soixantaine d’heures de jeu en prenant son temps pour tout découvrir et la trentaine si on veut uniquement rusher l’histoire principale, Star Wars Outlaws est un jeu qui laissera sa patte chez Ubisoft, je l’espère.On est devant un jeu avec du contenu varié, sans basculer dans des quêtes fedex sans fin, du collectible sans intérêt ou du défouraillage de postes de garde qui repopent sans cesse.

Le lead de Massive fait du bien et se fait sentir, après ses succès Avatar et The Division. Le jeu a les moyens de la licences, même si on est toujours pas sur du space opera comme l’offrait l’excellent Mass Effect, Star Wars Outlaws n’à pas a rougir. Le jeu nous offre un angle pertinant, des personnages charismatiques et hyper attachant. Un autre gameplay d’infiltration et des alternatives pour ne pas s’ennuyer. Sans oublier les jeux originaux de la Cantina et paris de courses.

La collaboration est clairement réussie et permet à Ubisoft de sortir la tête de l’eau après un Skull and Bones décevant et un prochain Assassin’s Creed Shadows très attendu.

Conditions du test

j’ai pu jouer à Star Wars Outlaws une semaine avant sa sortie. 50 Go de téléchargement sans mise à jour supplémentaire. Le jeu a été très fluide, il n’y a pas de temps de chargement qui coupe l’action, ils sont cachés dans des animations. J’ai quand même eu deux crash en milieu de jeu. Et un gros bug + crash en fin de jeu, où je ne pouvais plus contrôler Nix. Du coup impossible d’avencer dans la mission. Un redemarrage a résolu le problème qui s’est remanifesté quelques secondes tout de même.

Lors de la même mission j’ai eu le plus gros crash ave la PS5 qui s’est complètement éteinte. Il faut dire que j’avais joué plus de 10 heures par jour, sur 4 jours consécutifs, donc ça ne doit pas venir totalement du jeu.

J’ai noté aussi un oublie de lettre dans les sous-titres. Et deux répétitions de dialogues sur une mission.

Si ce n’est ces incidents, tout était impecable. Vous pouvez avoir la certitude qu’une maj corrective sera présente le jour de la sortie.





Star Wars Outlaws, on décolle ou pas ?

Pari gagné pour Ubisoft, qui a dû débourser pas mal pour la licence chez Lucas Film. La collaboration entre les studios d’Ubi, le studio Massive et le respect de la licence est tout simplement parfait. L’angle est original malgré tout ce qu’on a déjà vu sur Star Wars. En jeu vidéo, cet angle n’avait jamais été abordé. Le jeu offre, un univers très riche à découvrir, clairement dessiné à la Star Wars avec beaucoup de respect dans les détails. On s’y croit vraiment. J’ai évoqué les easter eggs, mais je n’ai pas parlé de l’ambiance musicale qui est aussi réussie tout autant que les doublages français. Il y a tellement a dire, l’article serait sans fin.

C’est un incontournable pour les fans, et un très agréable moment pour les gens qui comme moi, adorent la licence sans être fan absolue.

Avec le season pass à venir et deux nouvelles histoires jusqu’au printemps 2025, je reviendrai sur le jeu avec plaisir.

Graphismes 9 Histoire 10 Bande son 9 Gameplay 9 Alors ton avis ? 0 Note 0 Les + Angle d'histoire hyper original Univers Star Wars respecté et réussi Variété de gameplay et activités Très bons doublages Les - J'aurai aimé plus de dialogue à choix et à conséquences 9.3 Xbox Series PS5 PC