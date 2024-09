Enregistrer Partagez 0 Partages

Star Trucker vous propulse aux commandes d’un camion de l’espace dans un univers fascinant où chaque livraison est une aventure interstellaire. Si vous avez toujours rêvé de combiner la conduite de poids lourds avec l’exploration spatiale, ce simulateur est fait pour vous. Avec des missions palpitantes et un système de gestion complexe, Star Trucker vous plonge dans un monde où chaque décision compte. Prêt à relever le défi et à faire des livraisons à travers l’infini ? Montez à bord et découvrez ce que ce jeu a de mieux à offrir. Mais attention, chaque cargaison transportée peut devenir un véritable casse-tête si vous perdez le contrôle…

Jeu : Star Trucker
Genre : Simulation
Studio : Monster and Monster
Editeur : Raw Fury
Date de sortie : 3 septembre 2024
Plateformes : PC Windows, Xbox Series
PEGI 12
Prix conseillé : 24,50€





Une route ? Là où nous allons il n’y a pas besoin de route

Quand j’étais petit, comme tous les gosses de trois ou quatre ans, j’ai basé toute ma personnalité sur deux choses : les gros camions et l’espace. Les dinosaures aussi, mais ça ne rentre pas dans le cadre du test. Tout petit en taille, j’étais impressionné par ces gros tas de ferrailles qui faisaient un bruit formidable ; et l’idée d’un jour voyager dans l’infini de notre Univers me faisait rêver. La vie au volant d’un de ces gros bolides aussi. Faisons à présent une ellipse 30 ans plus tard : les voyages touristiques dans l’espace ne sont toujours pas au point, routier est une vie trop solitaire pour moi et la troisième guerre mondiale frappe à nos portes. Alors que faire ? Ne vous creusez même pas la tête, Monster and Monster l’a fait pour vous, ça vient de sortir et ça s’appelle Star Trucker.

Star Trucker c’est un pitch qui tient en deux phrases “Si on faisait Eurotruck Simulator mais dans l’espace ?”. Vous incarnez un routier, un space-routier. Votre sobriquet de CB (la radio communément utilisé par les transporteurs) est Lucky Jay et vous êtes le petit nouveau dans le monde impitoyable des space-cametards. La première mission fait office de tutoriel. Succinct, vous y apprendrez les bases de la conduite, comment charger une cargaison (une space-cargaison pardon), décharger une cargaison (une space-cargaison pardon), l’amener à bon port (space-po.. bon j’arrête) et découvrir non seulement les différentes parties de votre vaisseau-camion, mais également l’extérieur, puisqu’en cas de chocs, vous devrez effectuer des EVA (sorties extravéhiculaires) afin de réparer les différents trous dans la carlingue. Ne vous inquiétez pas, vous avez une combinaison qui contient une réserve d’oxygène. À ne pas oublier bien évidemment, AVANT d’ouvrir le sas qui vous enverra dans le vide spatial (vous vous en doutez c’est la première chose que j’ai testé. Oui on meurt.)



Car Star Trucker n’est pas seulement l’idée cool d’un enfant de quatre ans qui aurait réussi; c’est un simulateur, et un bon simulateur. Vous devrez entièrement gérer votre bécane; en plus de la conduite, vous devrez prendre en compte l’essence, l’énergie de chaque élément, faire le plein entre deux missions, que ce soit de batteries, de containers, de matériel de nettoyages, de circuits électroniques. Tout demandera votre attention ! Aussi bien la réserve d’oxygène que les composants qui alimentent la gravité artificielle, ou encore les filtres à air (dont l’état, plus ou moins bon, peut consommer plus ou moins d’oxygène, donc engloutir sa batterie). Cette gestion de l’énergie et des ressources ajoute un état de constante vigilance, puisque laisser mourir une batterie peut entraîner, au mieux une perte de temps pour la changer, au pire, si vous n’avez pas anticipé l’achat de piles, de graves avaries pouvant entraîner votre mort. Le tout par-dessus bien évidemment le stress que vont vous demander les missions si vous ne voulez pas y être de votre poche. Car voilà, système capitaliste à l’américaine oblige, vous pouvez prendre autant de missions que vous voulez ! Mais chaque mission implique un contrat, avec un horaire d’arrivée attendu, des petites lignes à lire qui fixent des dédommagements en cas de retard et/ou de dégâts donc attention à ne pas être trop gourmand par avidité pour au final devoir vous retrouver à dédommager vos employeurs.

Les Routiers sont sympas

Transport de carburants, de fret divers, d’objets précieux ou de cargaison fragile; le jeu vous demandera de piloter comme un chef afin de faire les choses en temps et en heures et en soin. Pour les grandes distances vous pourrez prendre des portails de sauts spatio-temporels mais attention; ils vous font avancer rapidement dans le temps suivant la distance à parcourir et sans faire attention vous pourrez très bien dépasser sur l’heure attendue, à vous de gérer au mieux votre temps. Certaines portions ressemblent à des labyrinthes qui vous demanderont de gérer les virages serrés, d’autres alternent grandes autoroutes et hubs de vente et de jobs; vous rencontrerez aussi des orages électromagnétiques et autres météorites dans la farandole de joyeusetés qui vous attend.

Malgré l’enfer dystopique dans lequel vous évoluez, Star Trucker offre une ambiance chaleureuse et nostalgique, dès l’écran titre vous êtes accueilli par une guitare slide aux accents country; l’ambiance grands espaces est installée très rapidement et la radio délivre un mélange de blues, de country, de gros rock qui sent la bière et le tabac froid. Vos copains de CB, dont on ne voit jamais le visage mais dont on entend souvent la voix, qu’ils vous parlent ou se vannent entre eux, tromperont la solitude de l’Espace. Vous aurez également de leur part des missions pas forcément légales mais qui vous permettront d’avancer et leur aide sera précieuse, que vous ayez à comprendre le fonctionnement de ce monde, ou bien simplement pour customiser la livrée de votre vaisseau ou vous faire un peu de pognon en plus. Vous n’êtes pas seul, et les routiers sont sympas.

Star Trucker : Quand Euro Truck Simulator rencontre l’espace

Les +
Bon game feel sur la conduite
Un gameplay qui dose bien le mélange complexité/simplicité
Ambiance du jeu très immersive
Graphismes assez beaux !

Les -
Assez peu de variété au final
Le contrôle clavier/souris est assez laborieux, manette grandement conseillée
Bonnes idées, mais il manque le petit grain de folie pour en faire un très bon jeu

Alors que dire de Star Trucker au final ?, le jeu tourne assez vite en rond. J’ai tout de même passé une belle dizaines d’heures sans m’ennuyer, découvrant peu à peu les divers aspects du jeu mais l’essentiel reste tout de même que. Si les éléments destinés à tromper la lassitude du joueur fonctionnent, force est de constater qu’on retombe souvent dans une boucle de point A à point B, charger, décharger, changer les batteries etc. Peut-être que le niveau 3 sur 5 de difficulté n’est pas suffisant et qu’aller dans le plus dur peut ajouter du piment, mais il y aura toujours ce goût d’inachevé sur les bonnes idées,, j’aurais aimé voir des conducteurs au volant des camions, j’aurais aimé voir des pubs détournées ou plus de chansons à la radio (sur la quinzaine qui compose la bande-originale on tourne vite en rond). Le jeu ne fait pas une Coluche, et est même très divertissant mais pour ma part l’ennui est venu assez vite; j’y retournerai néanmoins quand l’envie de me poser tranquillement et conduire me prendra, pour changer un peu de No Man’s Sky.