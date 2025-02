Épingle Partagez 0 Partages

Bienvenue dans Souldiers : votre royaume est en guerre et vous vous apprêtez à vous lancer dans une grande bataille. Seulement, une partie de votre armée, vous inclus, se retrouve propulsée dans l’au-delà, suite à la rencontre d’une valkyrie. Vous voici donc dans les terres mystérieuses de Terragaya avec comme objectif de trouver le gardien. Avec ce but quelque peu flou, vous et votre escouade allez explorer les environs, rencontrant les habitants des lieux et faisant face à une mystérieuse menace qui corrompt tout ce qu’elle touche.

Suite à quelques cinématiques, vous débutez en choisissant parmi trois classes de personnage. L’éclaireur est habile au corps à corps, autant équilibré en attaque qu’en défense grâce à ses parades. L’archer, bien plus agile, offre une mobilité sans égale en plus de projectiles à faire pleuvoir sur les ennemis. Ses flèches peuvent atteindre à distance et si besoin, son arc fait office de boomerang pour recharger plus rapidement ses projectiles. Enfin, le mage a peu de santé, mais dispose de sorts dévastateurs si utilisés à bon escient. En somme, trois gameplays bien distincts qu’il faut choisir dès le début et qui impacteront votre expérience tout au long de l’aventure. Pour ce test, c’est l’éclaireur qui a été sélectionné, offrant le bon compromis entre combos et résistance.

Un metroidvania bien relevé

Une fois ce choix cornélien fait, place au jeu. Souldiers est un metroidvania on ne peut plus classique. Votre personnage gagne en niveau et en puissance au gré de l’exploration et de l’extermination de toute menace. Pour se défendre, l’éclaireur dispose d’attaque faible et puissante ainsi que d’une esquive et une parade. Des outils viennent compléter cette panoplie, que ce soit des bombes pour ouvrir le chemin, ou encore de nombreuses autres armes secondaires comme des lances, marteaux de lancer et autres joyeusetés à l’utilisation limitée par des éclats de munitions.

Comme le style le veut, la progression est alimentée par l’ajout progressif d’éléments de gameplay qui ouvrent régulièrement l’accès à de nouvelles zones. En possession de nouveaux pouvoirs comme le double saut, vous retournerez d’ailleurs souvent dans d’anciennes zones pour en trouver tous les coffres et secrets dissimulés. En effet, l’exploration est particulièrement complète avec des environnements truffés de passages dissimulés ou d’éléments singuliers lors de votre premier passage, éléments qui révèlent tout leur sens par la suite.

Mais alors, qu’est-ce qui fait la particularité de Souldiers face à un autre metroidvania ? Déjà, les orbes élémentaires que vous récupérez pendant l’aventure. D’un mouvement du stick droit, vous allez changer votre élément, passant du feu, à la glace ou à l’électricité. Chaque élément permet une action sur le terrain. Ces derniers sont également cruciaux pour faire de gros dégâts en utilisant la faiblesse de vos ennemis ou en boostant votre défense face à l’élément équipé (équiper l’orbe de feu réduira les dégâts de feu, et ainsi de suite). Simple mais diablement efficace, vous jonglerez entre eux alors que leur quantité se multiplie pendant l’aventure, offrant moult possibilités.

En gagnant des niveaux, votre soldat débloquera des compétences en fonction de sa classe, un arbre de compétence qui va multiplier les possibilités d’actions. Hélas, la montée de niveau est particulièrement lente, sauf si vous faites des séances de level up, c’est pourquoi l’arbre ne se débloquera qu’au compte-goutte.

Pour personnaliser votre soldat, des dizaines d’accessoires sont à disposition, offrant des bonus de statistiques, mais également des effets secondaires comme ajouter un pourcentage de chance d’infliger du poison à chaque coup, ou bien de multiplier l’argent gagné. En trouvant un forgeron, vos armes gagneront en puissance et les outils précédemment cités peuvent aussi être boostés. Soyez prévenus, vous allez dépenser beaucoup de monnaie.

Et cela est nécessaire face aux boss qui feront régulièrement leur apparition. Ces derniers disposent de patterns intéressants à analyser pour pouvoir les esquiver correctement. Les développeurs ont vendu des combats ressemblants à la série des Souls, mais heureusement, la difficulté n’est pas autant relevée. Ce qui n’empêche que même en difficulté normale, ne vous attendez pas à rouler sur le jeu d’un claquement de doigt, très loin de là.

Patience et longueur de temps…

Vous allez mourir des dizaines de fois contre certains boss, d’autres dizaines de fois face à un parcours particulièrement compliqués. On en vient là à parler des petits défauts de Souldiers. Car malgré son gameplay fort appréciable, la création de Retro Forge Games n’est pas parfaite. Les checkpoints ou points de sauvegarde sont particulièrement éloignés dans les zones, ce qui rend certains parcours de plateforme fastidieux. Imaginez mourir proche de la fin du parcours et devoir revoir toutes les cinématiques déclenchées entre-temps.

Tout cela, c’est sans parler du plus gros point noir vécu pendant le test : les temps de chargement. Il faut parfois, entre deux morts, attendre jusqu’à 45 secondes. Imaginez devoir attendre tout ce temps à chaque tentative de boss ou de parcours ? Alors bien sûr, un patch va corriger quelques problèmes rencontrés lors du test et nous émettons une réserve sur l’état du jeu lors de sa sortie officielle. Autant est-il que cet aspect a profondément frustré à de nombreuses occasions.

Enfin, certains donjons sont labyrinthiques et demandent de tourner en long et en large à l’obtention de nouvelles clés. On se perd facilement et avec la version de test, la progression sur la carte disparaissait, si bien qu’on en oubliait régulièrement les zones déjà explorées. Espérons que cet autre gros détail sera réglé dans le jeu final.

Conclusion

Souldiers est un superbe metroidvania offrant un récit, gameplay et un pixel art de qualité. Les décors sont pleins de vie, fourmillent de détails et d’éléments qui donnent de la profondeur. Chaque environnement s’explore à plusieurs reprises dès que vous obtenez un nouveau pouvoir ou un nouvel outil. Les différentes classes offrent une bonne rejouabilité si vous désirez renouveler l’aventure avec chacune d’entre elles. L’acquisition des pouvoirs est addictive, on a adoré utiliser chaque nouvel orbe élémentaire pour relancer régulièrement le gameplay qui ne tombe pas dans une routine. Lors du test, les temps de chargement se sont montrés particulièrement handicapant, car trop longs, que ce soit lors de la téléportation ou suite à une mort. Et pour ainsi dire, si des patchs réussissent à raccourcir, même sensiblement, les temps de chargement, le jeu obtiendrait facilement une étoile de plus. Pour autant, lorsqu’on n’est pas en train de patienter, le titre offre une expérience de jeu agréable, avec mention spéciale pour les boss aux patterns ingénieux.

Graphismes 8 Gameplay 7.5 Durée de vie et rejouabilité 7 Difficulté, chalenge 7.5 Narration 6 Alors ton avis ? 0 Note 0 Les + Un gameplay efficace Du pixel art détaillé et vivant L’arbre de compétence propre à chaque classe Des combats de boss intéressants La mise en scène de certains affrontements La personnalisation du personnage Une durée de vie honorable Une bonne rejouabilité avec les différentes classes Plus accessible qu’un Soul, exigeant malgré tout Les - Les temps de chargement beaucoup trop longs La distance entre les checkpoints, très frustrante dans certains passages La montée de niveau un peu lente La carte qui s’efface 7.2 Switch PS4