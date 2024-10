Enregistrer Partagez 0 Partages

Sky Oceans: Wings for Hire est un jeu qui transporte les joueurs dans un monde fantastique où l’aventure se déroule dans les cieux. Développé par PQube, ce RPG tactique vous place aux commandes d’une équipe d’aviateurs mercenaires, dans un univers où les îles flottantes et les batailles aériennes font partie intégrante du quotidien. Avec une direction artistique inspirée des grands classiques de l’animation japonaise, Sky Oceans: Wings for Hire promet une expérience à la fois immersive et riche en action stratégique.

PQube nous vend de revivre l’âge d’or des RPG des années 90 alors, pari réussi ?

Jeu : Sky Oceans: Wings For Hire Genre : JRPG Studio : Octeto Studios Editeur : PQube Date de sortie : 10 octobre 2024 Plateformes : PC Windows, PS5, Xbox Series, PEGI 12 Prix conseillé : 59,99€ solo Testé sur : PS5 (Clé fournie par l’éditeur) JRPGOcteto StudiosPQube10 octobre 2024PC Windows, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 59,99€PS5 (Clé fournie par l’éditeur)





L’histoire de Sky Oceans: Wings for Hire prend place dans un monde dans lequel les continents ont été fragmentés en îles volantes, connectées par des routes aériennes. Le joueur incarne Glenn Windwalker, un jeune capitaine à la tête d’une équipe de mercenaires naviguant à travers les cieux pour accepter des missions, affronter des ennemis et découvrir les mystères de ce monde brisé.Les graphismes évoquent des univers enchanteurs, rappelant le célèbre jeu Skies of Arcadia. L’exploration des vastes cieux et la découverte de paysages variés, allant des jungles luxuriantes aux cités célestes, permettent aux joueurs de s’immerger dans un cadre à la fois poétique et dynamique.Enchanteurs certes, mais pas incroyables non plus, on est sur un niveau PS2, Dreamcast avec pas mal de bugs.Même s’ils sont connus de l’éditeur et qu’un patch devrait corriger tout cela, il n’empêche que mon expérience n’a pas été des plus agréable (le texte “sauvegarder” qui reste visible durant toute une cinématique masquant tout ce qu’il peut y avoir derrière lui, ou encore le son émis par un dragon qui persiste en boucle durant toute la partie, des freezes qui nous oblige de relancer le jeu, etc.)

La bande-son, quant à elle, accompagne parfaitement cette ambiance poétique. Les musiques, combinées aux bruits du vent et aux moteurs des vaisseaux, créent une atmosphère tout en maintenant une tension subtile lors des moments cruciaux.





Thématiques de liberté et d’appartenance

Un monde de libertés et de découvertes

Au-delà de ses mécaniques de jeu, Sky Oceans: Wings for Hire aborde des thématiques profondes. Le ciel, symbole de liberté et d’exploration, est au cœur de l’intrigue. Cependant, cette quête de liberté est contrebalancée par les responsabilités que vous avez envers votre équipage et les habitants des îles que vous visitez.Le jeu explore également la thématique de l’appartenance : à qui appartient le ciel ? Qui détient le pouvoir de gouverner ces îles volantes ? Ces questions sont posées à travers l’histoire et les missions, invitant les joueurs à réfléchir à leur propre rôle dans cet univers en tant que mercenaire et leader.

Dans Sky Oceans: Wings for Hire, vous êtes invité à explorer un monde fragmenté en îles volantes. Ces archipels célestes, dispersés dans les cieux, offrent une toile de fond riche en diversité culturelle et environnementale. Chaque île possède ses propres particularités, qu’il s’agisse de cités flottantes prospères ou de ruines anciennes empreintes de mystère.

Libre, mais linéaire. Vous êtes libre de prendre des missions en fonction de vos envies. Soit, on continue l’aventure principale, soit on boucle des quêtes annexes dans l’espoir d’obtenir des objets rares.

Vous avez deux phases de gameplay, l’exploration à pied où vous êtes libre de vous balader dans une ville et en avion.

Dans cette dernière, il s’agit de « donjons », parfois à ciel ouvert, où il sera impossible de quitter son avion et de… sauvegarder ! J’ai dû laisser ma console en mode repos, pour être sûr de reprendre ma partie sans refaire le donjon du début (Old school).



Un système de combat stratégique et des batailles aériennes

Une histoire épique à découvrir

L’un des éléments clés de Sky Oceans: Wings for Hire est son système de combat. Le jeu adopte une approche de RPG, où les combats se déroulent à bord de vaisseaux volants. Chaque bataille requiert des choix stratégiques, avec la gestion de l’équipage, l’amélioration des vaisseaux et la planification d’attaques ciblées pour terrasser les ennemis. Le placement des vaisseaux, le choix des armes et des compétences spéciales sont au cœur des mécaniques de combat.Les joueurs doivent non seulement faire preuve de réflexion dans leurs tactiques, mais aussi gérer efficacement leur équipe. Chaque membre d’équipage possède des compétences uniques, les “Arts” qui peuvent influer sur le cours des batailles. En améliorant et en renforçant les capacités de votre équipe, vous pouvez devenir un redoutable capitaine des airs.Toutefois, un bémol sur l’équilibrage des combats : parfois trop durs, certains mobs vous donneront plus de fil à retordre que certains boss.

En dehors des batailles aériennes, Sky Oceans: Wings for Hire met en avant une intrigue captivante. Glenn Windwalker et son équipage se retrouvent plongés dans une aventure pleine de mystères, de rencontres et de découvertes. Les dialogues et les interactions avec les autres personnages ajoutent du background et permettent de s’attacher à l’équipage. Les quêtes secondaires, sans être extraordinaires, vous permettent de vous mesurer à des défis et d’obtenir des récompenses tout au long du voyage.



Conclusion

Graphismes 6 Bande son 7 Scénario 6 Combats 7 Alors ton avis ? 0 Note 0 Les + la direction artistique les musiques L’histoire et ses personnages Les animations de combats Les - Graphiquement daté Clipping Pas mal de bugs (qu’on espère plus présents après le patch day one) La narration qui traîne parfois en longueur L’équilibrage des combats 6.5 PS5 Switch

Sky Oceans: Wings for Hire est un bon jeu qui combine des éléments classiques de RPG tactique avec une esthétique unique et parfois trop brouillonne. Avec ses combats au tour par tour et son histoire, il a tout pour plaire aux amateurs d’aventure. Les fans de Skies of Arcadia y trouveront un univers qui leur parle.Sky Oceans: Wings for Hire a certes certaines qualités des RPG des années 90, il en a aussi les défauts, pas de doublage, de bugs, graphismes pas ouf et narration old school !Si vous rêvez d’explorer un monde où les cieux sont votre terrain de jeu et où les batailles aériennes sont le cœur de l’action, Sky Oceans: Wings for Hire vous réserve une belle aventure si vous êtes prêts à fermer les yeux sur quelques défauts.