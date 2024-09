Enregistrer Partagez 0 Partages

Mika and the Witch’s Mountain est un jeu d’aventure enchanteur qui nous plonge dans l’univers magique et coloré de Mika, une jeune sorcière en formation. Inspiré par des classiques du genre et des œuvres de l’animation japonaise, ce jeu nous invite à explorer une île remplie de mystères, d’habitants attachants, et de défis à relever. Je te vois, fan des films du studio Ghibli !

Mika and The Witch’s Mountain est le prochain jeu de l’éditeur indépendant Chibig. À l’origine de titres comme Summer in Mara, Koa And The Five Pirates Of Mara et Deiland: Pocket Planet Edition, qui sont des titres séduisants, mais au gameplay répétitif.

Pour leur prochain jeux, Chibig nous propose Kiki la petite sorcière qui rencontre Death Stranding dans un décor Zelda Wind Waker. Bien évidemment, le jeu nous permet d’évoluer dans le Chibig Universe où l’on va pouvoir rencontrer des personnages des précédents jeux.

Alors, enjambez votre balai et venez découvrir Mika and The Witch’s Mountain !

Jeu : Mika and The Witch’s Mountain Genre : AventureStudio : Chibig Editeur : Chibig Date de sortie : 21 août 2024 Plateformes : PC Windows, PS5, Nintendo Switch PEGI 3 Prix conseillé : 19,99€ solo Testé sur : PC (Clé fournie par l’éditeur)

UN JEU MIGNON ET COLORÉ AVEC DES MUSIQUES ENSORCELANTES :

Mika and The Witch’s Mountain raconte l’histoire de Mika, une jeune apprentie sorcière qui rejoint la maison de sa professeure, Olagari, perchée au sommet du Mont Gaun. Pour sa première leçon, Mika se retrouve propulsée hors de la montagne et doit y remonter par ses propres moyens. Elle atterrit dans un village où elle fera de nombreuses rencontres, notamment celle d’Allegra qui l’aidera, ou encore Greff son employeur. Mika devra effectuer de nombreuses livraisons pour les habitants, mais son aventure va bien au-delà d’une simple leçon pour une apprentie sorcière.Sous ce récit apparemment simple se cache le voyage initiatique d’une jeune sorcière qui a tout à apprendre. Le scénario véhicule un véritable message de fond, et la volonté d’en faire un jeu porteur de valeurs et de bienveillance est évidente. Au fil de son parcours, Mika découvre non seulement l’histoire du village, mais aussi celle de ses habitants, tissant des liens en les aidant. Avec la simplicité de son écriture et de son scénario, Mika and The Witch’s Mountain est un jeu empreint de douceur et de fraîcheur.

Le jeu dispose d’une direction artistique mignonne et soignée rappelant Summer in Mara et Koa And The Five Pirates Of Mara. On reste bien sur les bases des jeux cités, tout est très cohérent et c’est plaisant.

Les quelques cinématiques viennent embellir l’aventure. Ce qui rend le tout très agréable

L’OST est très bonne, elle nous accompagne parfaitement pendant nos livraisons.

Dommage que ce jeu ne contienne pas de doublage pour les voies, on doit se contenter de quelques onomatopées.



JOUE-LA COMME KIKI

Dans le nouveau titre développé par Chibig, le concept repose sur une mécanique simple et efficace. Mika, notre jeune héroïne, est chargée de réaliser diverses livraisons pour les habitants du village, soit en parcourant les chemins à pied, soit en survolant les paysages sur son balai magique. Chaque livraison doit être effectuée avec soin pour éviter d’endommager les colis, et parfois même dans des délais précis. En accomplissant ces tâches avec succès, Mika collecte des tampons sur sa carte de livraison, ce qui lui permet de gagner des pièces. Ces ressources sont essentielles pour acquérir des balais plus performants, indispensables pour atteindre le sommet de la montagne qu’elle convoite.

L’aventure se déroule dans un monde ouvert, compact, mais extrêmement charmant, où l’exploration est encouragée. Au fur et à mesure de la progression et de l’obtention de nouveaux balais, les capacités de vol s’améliorent (possibilité de prendre des courants…), lui offrant la possibilité d’accéder à des zones auparavant inaccessibles et d’élargir ainsi son champ d’exploration.

Mais si son concept est aussi simple qu’il est efficace, les aventures de Mika pourront s’avérer redondantes. Et voici une liste des choses qui m’ont complètement sortie du gameplay.



Pour connaître son lieu de livraison, il faut faire pause, aller sur les objectifs, ouvrir la map et s’y diriger, il faut parfois refaire l’étape 2 ou 3 fois avant de trouver le personnage.

Dommage qu’il n’y ait pas de minimap sur l’écran de jeu avec les têtes des personnages.

Et parlons de la carte, il y a trop peu d’informations. On me demande d’aller remettre un colis à une personne dans les prairies venteuses, mais sur la carte, je n’ai pas le nom des zones, frustrant.

Vous allez donc devoir tomber sur des panneaux vous indiquant la direction de la zone demandée, jusqu’à trouver une pancarte avec le nom de la zone.

Heureusement que la carte est petite, cela permet d’en faire le tour rapidement.

Et pour finir, mes livraisons préférées, trouver le colis !!

Vous devez trouver un colis dans l’entièreté de la map avec aucun indice si ce n’est sa forme (oui, c’est étrange comme indice) et l’apporter à son destinataire.

Imaginer le mec de chez FedEx explorer toute la France à la recherche d’un rectangle pour vous le livrer (ça n’a pas de sens et surtout ce n’est pas fun !). Tous ces « challenges » me donnent l’impression d’avoir voulu ajouter artificiellement de la durée de vie à un jeu qui reste chill et agréable dans l’ensemble.

Mika and The Witch’s Mountain est particulièrement court, comptez environ 5 heures pour voir le générique de fin défiler en ayant fait quelques livraisons annexes.





LE CARROSSE N’ÉTAIT DONC QU’UNE CITROUILLE

Avec son gameplay relaxant, ses graphismes mignons et son ambiance chaleureuse, Mika and the Witch’s Mountain est une aventure courte et parfois frustrante où il faut savoir prendre son temps. C’est un jeu parfait pour les joueurs à la recherche d’une expérience apaisante, tout en offrant une histoire touchante et pleine de fantaisie. Bien que la boucle de gameplay soit finalement vite explorée, Mika and The Witch’s Mountain jouit d’une maniabilité très intuitive, et sans fausse note. En effet, malgré le minimalisme de son gameplay, le jeu de Chibig se veut être très efficace, qui nous transporte dans son univers tout doux et nous fait voyager. De plus, le jeu nous laisse en totale liberté, nous laissant voler au gré de nos envies, afin de découvrir les moindres recoins de cette île.