La fin de l’année signifie deux choses pour les amateurs de musique. Une horrible et une bonne. Pour la première, il s’agit du retour en masse de All I want for Chrismast is you de Mariah Carey. Un supplice relayé par de nombreux médias, c’est un scandale ! Heureusement, les sociétés Voxler et Plaion, viennent nous consoler chaque mois de novembre avec une nouvelle mouture de Let’s sing… et ça, ça fait du bien.

Jeu : Let's sing 2025
Genre : Karaoké
Studio : Voxler
Editeur : PLAION
Date de sortie : 5 juin 2024
Plateformes : PC Windows, Xbox Series, Nintendo Switch
PEGI 12
Prix conseillé : 29,99€-59,99€
Testé sur : Switch (Clé fournie par l'éditeur)





Mais alors ? Qu’est-ce qui change ?

Avant tout, la mouture 2024 avait marqué une vraie révolution dans la série en la dépoussiérant complétement. C’est pourquoi, certains joueurs trouveront peut-être que Let’s Sing 2025 est un copier/ coller du précédent avec de nouvelles chansons.Un constat à moitié juste puisque vous trouverez ici le même gameplay, les mêmes modes, c’est-à-dire Carrière, karaoké en local (en coopération ou en duel) et enfin le karaoké en ligne, là aussi en coopération ou duel. Vous retrouverez aussi les classements mondiaux triés en fonction des titres, de leur catégorie (festif, sentimental…)

Tout d’abord, le mode carrière reprend là où s’était arrêté celui de 2024. Après une dernière prestation à l’académie de chant des jumelles, vous voilà propulsé dans un quartier branché où vous devrez faire vos preuves à bord de votre tour bus flambant neuf. Ainsi, vous rencontrerez de nouveaux personnages, amis ou ennemis, cela va de soi.

Vous pourrez aussi customiser votre tour bus grâce aux divers items que vous débloquerez en réalisant de bonnes prestations.



Un jeu résolument multijoueurs

Comme pour la version précédente, vous pourrez chanter dans un ou deux micros, mais aussi dans votre téléphone grâce à l’application Let’s Sing Companion. Ainsi, vous pourrez massacrer les hits français et internationaux de un à quatre joueurs. Notez cependant que la précision de l’application est largement moins bonne que celle des micros. Un défaut qui est dû au fait que nos smartphones captent les sons avec un plus large périmètre que les accessoires fournis avec le soft, augmentant ainsi les parasites.

Let’s Sing 2025 quels hits à se mettre sous les micros

Et le mode VIP dans tout ça ?

Mais la force de Let’s Sing 2025 est sa Song List. Avec la version de base, vous aurez droit à 20 chansons françaises et autant d’internationales, dont voici la liste :1. Beautiful Things – Benson Boone2. yes, and? – Ariana Grande3. What Was I Made For? – Billie Eilish4. Lose Control – Teddy Swims5. Good 4 U – Olivia Rodrigo6. Love Yourself – Justin Bieber7. I Ain’t Worried – OneRepublic8. Strangers – Kenya Grace9. Zombie – The Cranberries10. The A Team – Ed Sheeran11. Stolen Dance – Milky Chance12. (It Goes Like) Nanana – Peggy Gou13. Everytime We Touch – Cascada14. Forget Me – Lewis Capaldi15. If We Ever Broke Up – Mae Stephens16. Standing Next to You – Jung Kook17. Dog Days Are Over – Florence + The Machine18. Dancing in the Moonlight – Toploader19. Cupid – FIFTY FIFTY20. Uprising – Muse21. Un jour je marierai un ange – Pierre de Maere22. La symphonie des éclairs – Zaho de Sagazan23. Amour toujours – Clara Luciani24. Laisse-Moi – Keblack25. Amour Plastique – Videoclub26. Kid – Eddy De Pretto27. Pardonne-moi – Louane28. Et Bam – Mentissa29. Dépassé – Nuit Incolore30. Envole-moi – Jean-Jacques Goldman31. Popcorn Salé – SANTA32. Hakuna Matata – Le Roi Lion33. Machistador – M34. Celui qui part – Joseph Kamel35. Impala – Adèle Castillon36. Comment on fait – Vianney, Zazie37. Dernière Danse – Kyo, Coeur de Pirate38. Papaoutai – Stromae39. C’est la Vie – Mika40. L’amour – Christophe Maé, Amadou & Mariam

Let’s Sing 2025 propose aux joueurs un pass VIP. Ceux qui auront opté pour la version de base pourront d’ailleurs la tester pendant un mois et ceux qui auront optés pour la version premium durant 13 mois. Bien entendu, Let’s Sing 2025 permet aussi de choisir des abonnements (1 mois, 3 mois ou 12 mois), et cela sans engagement.

Mais, il sert à quoi ce pass ? D’abord, il donne accès à des tournois spéciaux, avec les récompenses exclusives qui vont avec, bien sûr.

Mais surtout, le pass VIP c’est aussi un catalogue qui s’agrandit avec 150 nouveaux hits dans lesquels nous retrouvons de grands noms. Back to black de Amy Winehouse, Pretty fly for the white guy des Offspring, Seven nation army des White stripes et quelques titres français (trop peu à notre goût) comme En feu de Soprano, Ta marinière d’Hoshi ou Sweet darling des Fréro Delavega…





Let’s Sing 2025, on chante encore ?

Graphismes 7 Musiques 10 Gameplay 8 Fun 8 Alors ton avis ? 0 Note 0 Les + Une playlist éclectique avec des titres intemporels Un mode carrière original De nombreux challenges en réseaux avec des récompenses à gagner Les - Les capacités de la Switch rendent les clips très pixélisés par moments Comme l’année dernière, Let’s Sing companion n’est pas très précis 8.3 PS5 Switch Xbox

Cette mouture 2025 de Let’s Sing est, d’un point de vue du gameplay, un copier/ Coller de l’année dernière. Cependant, son mode carrière, dont la nouvelle intrigue est plutôt sympathique, apporte son lot de surprises. De plus, son catalogue, toujours aussi éclectique, vaut à lui seul l’achat de cet opus. Enfin, le pass VIP est plein à craquer de titres indétrônables. À noter que la song list va s’agrandir au fil des mois. À suivre donc…