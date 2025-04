Épingle Partagez 0 Partages

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit est fait pour vous, si vous aimez les jeux d’aventure point-and-click comme les Chevaliers de Baphomet (Broken Sword) ou Monkey Island, alors Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit a de quoi vous séduire. Développé par le studio lituanien Tag of Joy, ce jeu nous plonge dans un thriller historique mêlant secrets royaux, complots et énigmes. Avec son style visuel charmant et son intrigue inspirée de légendes réelles, Crowns and Pawns réussit-il à se hisser au niveau des classiques du genre ? C’est ce que nous allons voir.

Jeu : Crowns And Pawns Kingdom Of Deceit Genre : Point & Click Studio : Tag of Joy Editeur : Headup Date de sortie : 25 février 2025 Plateformes : PC Windows, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch PEGI 12 Prix conseillé : 19,99€ solo Testé sur : PS5 (Clé fournie par l’éditeur)





Une immersion renforcée par un cadre original

L’intrigue suit Milda, une jeune femme vivant à Chicago, qui hérite soudainement de la maison de son grand-père en Lituanie. Intriguée par cet héritage inattendu, elle décide de se rendre sur place, mais à peine arrivée, elle découvre que sa maison a été cambriolée et que des individus peu scrupuleux s’intéressent de très près aux secrets familiaux qu’elle pourrait détenir. Très vite, elle se retrouve embarquée dans une enquête passionnante qui la mènera sur les traces d’un ancien secret oublié.L’intrigue est bien menée et fait référence à des figures historiques et des légendes locales. Le jeu joue habilement avec des éléments de fiction et de réalité, ce qui le rend d’autant plus captivant.

Ce qui distingue Crowns and Pawns des autres point-and-click, c’est son cadre unique. Peu de jeux explorent l’histoire et la culture lituanienne, et ici, on sent que les développeurs ont mis un point d’honneur à offrir une expérience authentique. Les environnements sont inspirés de lieux réels, et l’histoire s’appuie sur des faits et légendes historiques souvent méconnus du grand public.

Cette approche donne un cachet particulier au jeu, qui ne se contente pas d’être un simple thriller à énigmes, mais propose aussi un véritable voyage culturel. Les amateurs d’histoire apprécieront les références disséminées tout au long de l’aventure, et le soin apporté aux détails rend chaque lieu crédible et immersif.

L’écriture est également un point fort : les dialogues sont bien rythmés, avec une touche d’humour et des personnages secondaires qui évitent les clichés. On sent que Milda, l’héroïne, a une vraie personnalité : curieuse, sarcastique et déterminée, elle rappelle les protagonistes emblématiques du genre.



Un gameplay classique, mais efficace

Crowns and Pawns suit les codes du point-and-click traditionnel : exploration, dialogues avec des personnages hauts en couleur et résolution d’énigmes. L’interface est intuitive, avec un inventaire simple à gérer et un système d’interaction bien pensé. Tout est également bien pensé si vous jouez avec une manette.

L’édition Reforged des Chevaliers de Baphomet ne fait pas mieux.

Les énigmes sont variées et bien intégrées à l’histoire. On retrouve des puzzles basés sur la logique, l’observation et l’utilisation d’objets, mais aussi des moments où il faut ruser pour obtenir des informations. Le jeu évite le piège des énigmes trop absurdes, et même si certaines demandent un peu de réflexion, on ne se retrouve jamais bloqué trop longtemps.

L’un des éléments intéressants du jeu est la personnalisation de Milda. En fonction de ses choix vestimentaires, certains dialogues ou interactions peuvent changer, ajoutant une légère rejouabilité au titre.

Un petit bémol toutefois : certaines actions nécessitent plusieurs étapes qui peuvent sembler un peu fastidieuses. Mais rien de bien méchant pour les amateurs du genre.



Une direction artistique soignée et immersive

Le jeu adopte un style visuel en 2.5D avec des décors dessinés à la main vraiment jolis. Chaque lieu visité regorge de détails et donne une véritable personnalité à l’univers du jeu. On voyage de Vilnius à d’autres destinations européennes, et l’ensemble a un cachet unique qui fait honneur à l’ambiance mystérieuse du récit.

Les animations sont fluides, même si certains mouvements peuvent sembler un peu lents par moments. La bande-son, sans être incroyable, accompagne bien l’aventure avec des mélodies discrètes mais envoûtantes. Les doublages en anglais sont convaincants et apportent du charisme aux personnages. Autre petit bémol, tout de même car tous les personnages parlent un anglais impeccable sans accent.

Crowns And Pawns Kingdom Of Deceit, un hommage aux classiques du genre ? ?

Graphismes 8 Histoire 6 Bande son 6 Gameplay 8 Alors ton avis ? 0 Note 0 Les + Une histoire avec un bon dosage de mystère et d'humour Des énigmes bien pensées et équilibrées Une direction artistique soignée avec des couleurs chatoyantes Les - Quelques animations un peu rigides Les musiques répétitives Peu d'innovations par rapport aux classiques du genre 7

Épingle Partagez 0 Partages

On sent que Crowns and Pawns puise son inspiration dans des jeux cultes comme Les Chevaliers de Baphomets ou Gabriel Knight, tout en apportant une touche moderne. L’histoire est prenante, les personnages sont attachants et les énigmes sont plutôt bien pensées.Crowns and Pawns dispose d’une durée de vie correcte mais reste relativement court (environ 6 à 8 heures).Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit est une petite surprise pour les amateurs de jeux d’aventure et de mystères historiques. Avec son intrigue bien menée, ses énigmes bien conçues et son ambiance immersive, il reste à faire si vous aimez les classiques du genre. Certes, il ne révolutionne pas le point-and-click, mais il en maîtrise les codes pour offrir une expérience sympathique du début à la fin.