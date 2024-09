Enregistrer Partagez 0 Partages

Dans Caravan SandWitch, vous incarnez Sauge, une jeune femme déterminée à retrouver sa sœur disparue. Entre exploration de ruines et entraide entre les derniers habitants d’une planète à l’air provençal, l’aventure vous plonge dans une atmosphère douce et nostalgique.

Jeu : Caravan SandWitch Genre : Aventure Studio : Plane Toast Editeur : Dear Villagers Date de sortie : 12 septembre 2024 Plateformes : PC Windows, PS5, Nintendo Switch PEGI 12 Prix conseillé : 24,99€ solo Testé sur : PS5 (Clé fournie par l’éditeur)





Vous incarnez Sauge. Elle reçoit un message troublant provenant de la balise de sa sœur, Garance, disparue depuis longtemps. Plus âgée que Sauge, elle a disparu mystérieusement du jour au lendemain. La famille n’a pas survécu à cette disparition et Sauge s’est retrouvée avec un de ses pères sur une station, bien loin de Cigalo en laissant le second, seul sur la planète.

Alors une fois le message reçu et un brin d’espoir retrouvé, pas le temps de réfléchir, elle laisse son papou sur la station pour rejoindre Cigalo d’où provient le message.

C’est sur Cigalo que se déroule l’histoire. Une planète aux herbes provençales. Sauge a quitté la planète depuis 6 ans, et n’a pas donné de nouvelles. Mais les villageois et villageoises ne lui en tiennent pas rigueur. Après quelques remarques, Sauge est là pour les aider dans leurs tâches quotidiennes et une entraide naturelle se met en place lorsqu’iels apprennent la raison de son retour.

Nèfle, ami de la sœur disparue, et très inventif, va vous aider à découvrir les lieux les plus secrets de Cigalo.



Longtemps exploitée par une entreprise avec peu de valeurs, la planète ne compte plus que ruines et endroits isolés de toutes civilisations. Les êtres vivants sont peu nombreux et se débrouillent avec les moyens du bord pour survivre. Empreints de nostalgie d’une époque révolue.



Vous rencontrerez tous les habitants de la planète. Chacun leur histoire, leur passé et pourtant la vie qui continue. Ils seront d’accord pour vous aider, mais toujours en échange d’un service d’abord. C’est comme ça que fonctionne l’entraide.



La vanlife

Le van que vous prête gracieusement Rose au début du jeu, vous permet de parcourir la planète très rapidement. Avec les composants que vous récupérez, Nèfle peut l’améliorer. Vous pourrez donc découvrir les ruines et revenir tout explorer à l’aide des améliorations tel que le grappin ou le système de hack.



Le gameplay

Vous marchez, vous sautez, courrez et roulez jeunesse en van. Les déplacements sont très faciles, avec deux points de téléportations, un dans le van et l’autre au village.

Les mouvements de Sauge sont assez libres. Elle peut sauter de pierres en pierres pour se rendre à des endroits un peu plus en hauteur. Ou encore escalader des barrières ou se hisser sur des roues de camion. L’exploration est donc assez libre, même si la taille de la planète est relativement petite. Les zones se rallient très rapidement d’un endroit à l’autre avec le van.



Les ruines ont plusieurs accès et endroit cachés que l’on débloque au fur et à mesure avec les gadgets du van. L’exploration se fait donc par intermittence et il faut pas mal fouiller pour obtenir tous les composants nécessaires à la construction. Ceci dit, la fouille se fait de façon assez agréable tellement il est plaisant de se balader en van dans toutes les zones.

Je ne trouve pas le jeu répétitif du tout, même si les missions se ressemblent. Il est assez court si on speed un peu la mission principale en 7h. J’ai personnellement dépassé les 10 heures de jeu en me laissant porter par l’exploration.

Le jeu ne comporte pas de combats, pas d’ennemis. L’histoire se découvre au fil de l’avancée des 5 chapitres.





Caravan SandWitch, un air de Provence

C’est ce qui m’a d’abord attirée vers Caravan SandWitch : un jeu qui met ma région de toujours en avant ? Je veux voir !

À l’arrivée dans le jeu, c’est la lumière qui prime, cette lumière typique de la Provence lorsque le soleil est au zénith. Bizarrement, je me sentais bien et le décor m’était familier. Je découvre le jeu, mais en même temps, j’ai un sentiment de bien-être. Et pourtant, il n’y avait pas de coin particulier que je connais représenté. Ce sont réellement les ingrédients qui font cette familiarité. C’est très particulier comme sensation, pour le côté Provence, j’imagine que mon ressenti est un excellent point pour le jeu !

Et pourtant, j’avais peur. Une seule peur : celle d’entendre les cigales tout le long du jeu ! Heureusement que ce n’est pas le cas. On les entend à un endroit précis très discrètement, ouf !





Un jeu inclusif

Caravan SandWitch est le jeu le plus inclusif qui m’ait été donné de voir jusqu’à présent. Totalement inclusif dans les pronoms et les textes, l’accent est mis sur le texte hyper inclusif au-delà de l’histoire des personnages.Même pour les robots, le pronom iel est mis en avant, ce qui les humanise d’autant plus. C’est la vie qui prime sur Cigalo face à une force supérieure hostile qui a fait bien du mal.

C’est très agréable de voir ce côté hyper inclusif, même s’il m’a surprise au début dans le bon sens du terme. Le studio est clairement engagé est je trouve que c’est un excellent point de montrer clairement ce ton sur ce type de jeu.





Caravan SandWitch, en route pour Cigalo ?

Graphismes 10 Histoire 9 Bande son 8 Gameplay 10 Alors ton avis ? 0 Note 0 Les + Ambiance provençale immersive Personnages attachants Gameplay fluide Côté inclusif positif Les - La taille limitée de la planète réduit l'envergure de l'exploration La collecte de composants peut être longue pour celleux qui n'aiment pas trop fouiller. 9.3

Caravan SandWitch est un jeu qui mise sur l’exploration, la nostalgie et la beauté simple de la Provence, tout en racontant une histoire touchante de famille et d’entraide. Sans ennemis ni combats, le jeu propose une aventure douce et apaisante, où l’on se perd dans les paysages lumineux et les ruines à découvrir. Bien que l’intrigue soit relativement courte, l’expérience reste marquante grâce à son atmosphère unique et ses personnages attachants. Caravan SandWitch est une petite évasion pleine de charme, à savourer lentement, au rythme de la lumière provençale et des secrets à dévoiler.