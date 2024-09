Enregistrer Partagez 0 Partages

Behind the Frame nous plonge dans le quotidien poétique et mélancolique d’une jeune artiste-peintre. Chaque coup de pinceau nous rapproche de son mystérieux passé. Développé par Silver Lining Studio, ce jeu d’aventure narratif et de puzzle se distingue par sa manière unique de mêler la résolution d’énigmes à une histoire émotive, le tout avec un style visuel qui rend hommage aux films du Studio Ghibli. Les joueurs, en observant à travers les yeux de l’artiste, ne se contentent pas de peindre des tableaux : ils explorent les souvenirs et les relations enfouis derrière chaque toile. Préparez-vous à fouiller les détails du quotidien et des œuvres d’art qui entourent notre protagoniste.

Jeu : Behind the Frame Genre : Jeu d’aventure narratif et puzzle Studio : Silver Lining Studio Editeur : Akupara Games, Akatsuki Taiwan Inc. Date de sortie : 25 août 2021 Plateformes : PC Windows, Nintendo Switch, iOS et Android PEGI 12 Prix conseillé : 12,79€ solo Testé sur : PC (Clé fournie par l’éditeur)

Vivre la vie d’une peintre au quotidien. Se préparer un café, manger des oeufs et du pain de mie chaud beurré. Boire son café devant la fenêtre en découvrant un vieux voisin, lui aussi peintre et son chat.Reprendre le pinceau pour poser sur la toile la dernière idée que l’on a croqué sur le carnet en vue d’une exposition.

Voilà le quotidien de la peintre que nous incarnons. Mais le jeu ne se résume pas à ça. Il manque des couleurs, la pièce comporte des tableaux qui ne semblent pas avoir été réalisés par la même personne.

Qui sont les personnages sur les tableaux, ils nous semblent étrangement familiers ?

Quel est le lien entre tous les tableaux ?

Behind The Frame ne se contente pas de raconter l’histoire d’une artiste ; il nous plonge dans une introspection sur l’art, la mémoire, et les connexions humaines. C’est un jeu à la fois profond et concis, où chaque énigme résolue révèle un peu plus du passé enfoui de la protagoniste.



Ghibli dans l’âme

Le style visuel du jeu est sans doute l’un de ses plus grands atouts. Les animations et le design des personnages sont une véritable lettre d’amour au Studio Ghibli. Si vous êtes fan de cet univers, vous vous sentirez comme à la maison avec ces couleurs vibrantes, ces expressions délicates, et cette ambiance douce-amère qui rappellent les œuvres les plus emblématiques de Ghibli. C’est une petite pépite visuelle, indéniablement, qui vous capte dès le premier regard.

Difficulté des énigmes

Les énigmes, bien qu’essentielles à la progression de l’histoire, ne constituent pas un véritable défi pour les habitués des jeux de puzzle. Plutôt simples et logiques, elles demandent principalement de l’observation et une légère dose de réflexion. Peindre les parties manquantes d’un tableau, choisir les bonnes couleurs, ou encore ajouter des touches à des œuvres déjà entamées : c’est plus une balade qu’une escalade, et cela rend l’expérience accessible pour tout le monde, même à celleux peu familiers avec le genre.





Behind the Frame, Développement artistique et exploration personnelle

Une expérience courte, mais mémorable

Dans Behind the Frame, l’histoire ne se limite pas à une simple aventure narrative. En effet, au-delà des énigmes et des tableaux à compléter, le jeu invite le joueur à explorer la quête artistique du personnage principal. Cette quête se double d’une introspection personnelle : au fil de ses créations, l’artiste découvre des fragments de son passé et des liens mystérieux avec son voisin. C’est dans cet équilibre subtil entre l’évolution artistique et la réconciliation avec le passé que le jeu puise sa profondeur.

Avec une durée de vie de maximum deux heures, Behind the Frame est une aventure courte, mais pleine de charme. Certains joueurs pourraient juger le prix élevé pour la longueur du jeu, mais la qualité artistique et narrative compense largement cette brièveté. Le jeu parvient à créer une connexion émotionnelle forte avec le joueur en peu de temps, ce qui en fait une expérience inoubliable pour les amateurs de jeux narratifs.

Conclusion – Une œuvre d’art interactive

Graphismes 10 Histoire 8.5 Bande son 8 Gameplay 9 Les + Direction artistique exceptionnelle Narration émouvante Expérience contemplative et relaxante Énigmes intégrées à l'histoire Les - Durée de jeu courte Complexité des énigmes limitée Peu de rejouabilité 8.9

n’est pas simplement un jeu ; c’est une véritable œuvre d’art interactive. Sa direction artistique soignée, sa bande-son immersive, et son histoire touchante forment une expérience introspective sur la crécréation et la mémoire. Bien que court, le jeu parvient à marquer les esprits, en particulier ceux qui apprécient les aventures narratives contemplatives. Si les animations japonaises ou l’art vous passionnent, ce jeu saura vous séduire par sa simplicité, son esthétique, et sa capacité à raconter une histoire qui résonne au-delà de l’écran.