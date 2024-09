Enregistrer Partagez 0 Partages

Astro Bot revient en force sur PS5 avec une aventure pleine d’action et d’énigmes qui promet d’exploiter chaque once de la console. Préparez-vous à découvrir un univers où chaque détail compte et où votre rapidité et votre précision seront mis à l’épreuve. Astro Bot n’est pas seulement un jeu, c’est une ode à la créativité et à l’aventure, marquant ainsi une nouvelle ère pour les fans de la PlayStation.

Jeu : Astro Bot Genre : Action / Aventure / RPG Studio : Team Asobi Editeur : Sony Interactive Entertainment Date de sortie : 6 septembre 2024 Plateformes : PS5PEGI 7 Prix conseillé : 69,99€ solo Testé sur : PS5 (Clé fournie par l’éditeur) Action / Aventure / RPGTeam AsobiSony Interactive Entertainment6 septembre 202469,99€PS5 (Clé fournie par l’éditeur)





Il y a quatre ans, Astro Playroom nous était présenté dès la sortie de la PS5 en gratuit. L’expérience était incroyable et le jeu vantait les prouesses de la PS5 et de sa manette. Même si les autres studios n’ont pas pu ou su exploiter autant la PS5, on a quand même eu droit à des expériences plutôt sympa et une utilisation quasi constante du haut-parleur de la manette.Jusqu’à Astro Bot.

Cette fois-ci en payant, la team Asobi revient après quatre ans de travail sur le jeu pour nous offrir une expérience toujours aussi enrichissante si ce n’est plus !

En effet, le jeu nous maintient sans arrêt dans l’action. Les niveaux sont très petits, mais très nombreux et il y a moultes interactions à faire avec les personnages amicaux ou ennemis, les décors et des endroits cachés.





Jamais tranquille !

Little Big Bot Planet ?

C’est reparti, après avoir sauvé le vaisseau PS5 dans Astro Playroom, une attaque extraterrestre désosse complètement le vaisseau. Il va falloir aller récupérer les composants un à un pour remettre le vaisseau en état de marche.

Chevauchant notre manette DualSense PS5 préférée, Astro Bot que nous contrôlons par à l’aventure à travers des galaxies peuplées de petites planètes à débloquer et d’autres bien cachées. Il faut sauver d’autres bots pour pouvoir débloquer la dernière planète du boss et terminer la galaxie. Sur la planète qui sert de base aussi, un certain nombre de bots sont nécessaires pour pouvoir débloquer des zones et enclencher des actions.

Il vous faudra sauver un nombre faramineux de bots : 300, réparties dans 7 mondes différents et une cinquantaine de planètes, si vous souhaitez compléter le jeu. Le jeu me fait aussi penser à Oddworld : L’Odyssée d’Abe pour le côté « Sauvez-les tous », mais en bien moins difficile ! Il s’adresse quand même à la famille et aux casuals. Pas de hardcore gaming ici.



Maniabilité et difficulté

Et pourtant, je dis pas de hardcord gaming, mais le jeu demande quand même parfois de la vitesse et de la bonne synchro dans les mouvements. Il n’y a pas de possibilité de jouer à 2 en coop, donc pas de dispute en vue. Mais parfois les mouvements sont un peu difficiles à appréhender. J’ai particulièrement galéré sur l’escalade (et pourtant j’avais pris mes marques sur Jusant). Je sais pas, j’ai pas saisi le truc, et c’est vraiment galère lorsque justement : on doit se dépêcher d’escalader un boss avant qu’il ne nous tape.

En revanche, pour le reste des mouvements, c’est hyper rapide, le bot répond à la milli-seconde près. On peut donc enchainer une série de mouvements sans problème de caméra, de personnage, de décor. Même si ça casse pas ça rebondit un peu, on est donc pas face à un mur qui casserait le dynamisme.

L’univers Playstation

Astro Bot, le jeu qui s’apprécie en petite partie

Plein les mirettes

Ce n’est peut-être pas anodin que nous devions nous balader dans diverses galaxies tant l’univers et surtout les personnages Playstation sont mis à l’honneur ! Vous retrouverez Solid Snake, le héros de Ape Escape et les singes, et bien d’autres.Chaque planète a son propre décor et comporte ses originalités.Vous découvrirez même un pouvoir spécial pour vous aider dans votre progression.Il n’y a vraiment pas une seule seconde de repos et par conséquent : pas une seule seconde d’ennui !Bien que les niveaux soient très courts, il faut quand même s’attarder et fouiller tous les recoins cachés pour découvrir tous les secrets de la planète. Si on enchaine, on peut très bien arriver a une forme de saturation. Je conseille fortement de jouer au jeu à petite dose. Compléter une galaxie prendra déjà quelques heures et ensuite prendre une pause pour revenir sur le jeu et compléter le reste, ne peut être que bénéfique.Le jeu devient répétitif au bout d’un moment. On a le temps d’avoir la dose, tant il y a des interactions différentes et des univers différents, mais ne pas l’apprécier comme il le devrait serait dommage, surtout que le format petite dose s’y prête parfaitement !

Le jeu est encore plus beau que Astro Playroom. Je trouve qu’il a une surcouche moins technologique et aseptisée, je le trouve beaucoup plus chaleureux. Surement les décors qui sont vraiment travaillés au moindre détail prêt.

Les couleurs sont pétillantes et explosives autant que le dynamisme du gameplay.

La musique s’accorde plutôt bien à chaque niveau. En revanche, je l’ai trouvé un peu redondante en cherchant des personnages bien cachés dans les niveaux. Heureusement pas la peine de se la farcir, vous pouvez très bien jouer sans le son de la télé et uniquement avec le son qui sort de la manette tant cette partie est développée. C’est bien la première fois que je joue à un jeu où autant de sons sont prévus pour sortir de la manette.

Bien sûr couper le son de la télé vous enlèvera de l’immersion, mais parfois le soir ça fait pas de mal un peu plus de silence.

Les personnages spéciaux sont hyper variés même s’ils sont sur la base de bot et sont très facilement reconnaissables. Le fait d’inclure des personnages d’autres jeux Playstation bien connus est très amusant et donne un côté nostalgique.

C’est vraiment trop mignon de les voir s’affairer à venir lorsqu’on les appelle pour la reconstruction du vaisseau.





Astro Bot : une odyssée galactique sur PS5

Graphismes 9 Histoire 6.5 Bande son 6.5 Gameplay 10 Alors ton avis ? 0 Note 0 Les + Gameplay immersif Graphismes éclatants Niveaux riches en détails et très variés Les - Puzzles simples mais qui demanderont de la dextérité pour les plus casuals Pas de mode coopératif 8 PS5

Enregistrer Partagez 0 Partages

Astro Bot sur PS5 est plus qu’un simple jeu vidéo ; c’est une expérience immersive qui célèbre l’aventure et la créativité à travers l’univers PlayStation. À travers des niveaux richement conçus et des énigmes ingénieuses, ce jeu parvient à capter l’essence de la découverte et du jeu familial tout en rendant hommage aux icônes de la PlayStation. Avec ses graphismes éclatants, sa bande-son harmonieuse et ses interactions engageantes, Astro Bot est une invitation à explorer et à s’amuser, offrant une quinzaine d’heures de divertissement. Que vous soyez un joueur occasionnel ou un passionné de longue date de PlayStation, Astro Bot garantit une aventure mémorable qui vous rappellera pourquoi jouer est une joie pure et simple. Alors, prenez votre manette, plongez dans ce monde vibrant et aidez Astro à sauver son vaisseau et ses amis dans cette odyssée galactique qui s’apprécie parfaitement en petites doses.