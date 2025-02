Épingle Partagez 0 Partages

A Space for the Unbound se déroule dans une petite ville d’Indonésie dans les années 90. On y suit l’histoire d’Atma, un lycéen tout ce qu’il y a de plus normal et de sa petite amie Raya qui possède des pouvoirs surnaturels qui vont se manifester et impacter de plus en plus leur quotidien. Si d’entrée, le ton est relativement léger, les évènements vont progressivement prendre de l’ampleur et prendre un ton plus grave. Bien au-delà d’une simple histoire de lycéens, en plus de leur vie de tous les jours, le jeu traite de thèmes sérieux tels que l’anxiété, la dépression et l’acceptation de soi.

Jeu : A Space for the Unbound Genre : Aventure, Action, Casse-tête Studio : Mokijen Editeur : Chorus Worldwide Games Date de sortie : 19 janvier 2023 Plateformes : PC Windows/Mac, PEGI 16 Prix conseillé : 19,99€ solo Testé sur : Switch Aventure, Action, Casse-têteMokijenChorus Worldwide Games19 janvier 2023PC Windows/Mac, PS4 PS5 , Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch19,99€Switch

A Space for the Unbound est un jeu en side-scrolling réalisé en pixel art de grande qualité. La petite ville où l’intrigue se déroule ne se compose que de quelques rues. Et pourtant, nombreux sont les événements qui vont s’y dérouler. L’ensemble se découpe en chapitres qui vont se concentrer sur un des personnages importants, même si vous serez toujours aux commandes d’Atma.

En termes de gameplay, on a du très simple. Chaque fois que vous interagissez avec quelque chose ou quelqu’un, une roue d’action s’affiche, proposant d’observer, parler ou d’utiliser un des objets de votre inventaire (par exemple, donner de la nourriture à des chats). Si ce côté aventure et exploration est classique, on notera sans spoiler que le jeu offre divers autres types de gameplay qui vont ponctuer l’expérience. On sort grâce à ces petits moments de la routine des jeux d’aventure où on reproduit sans arrêt le même schéma parler-utiliser un objet.

Plongée dans la psychée

On évoquait dans l’introduction que Raya disposait de pouvoirs. Mais Atma n’est pas en reste. À l’aide d’un grimoire, il est capable de plonger dans les pensées des gens, façon Inception. Ces interactions sont ponctuelles et liées à l’histoire ou à un objectif secondaire. À chaque fois, un puzzle doit être résolu pour aider la personne, changer son état d’esprit ou la remettre sur le droit chemin. Ces phases d’énigmes, bien que simples, demandent parfois de retourner dans le “vrai” monde pour chercher un objet. Inversement, grâce à ces “space dive”, vous pouvez ressortir de l’esprit de quelqu’un avec un objet manquant, comme une clé. Ce pouvoir sera beaucoup utilisé étant donné qu’il s’agit de la particularité d’Atma. Mais encore une fois, d’autres surprises vous sont réservées.

Et si ce n’était que ça. L’aventure suit une ligne directrice. Mais lorsque cela est possible, il est vivement recommandé d’explorer tous les recoins de la ville. En effet, au début du premier chapitre, Atma réalise une liste de choses qu’il aimerait faire : être premier dans le classement de l’arcade, collectionner 20 capsules spéciales, caresser tous les animaux de la ville… La majorité de ces objets sont secondaires et ne sont pas liés à l’histoire, si bien que dans un sens, vous pouvez considérer cela comme des trophées. La difficulté du jeu étant quasi nulle, ce n’est pas plus mal de s’ajouter quelques objectifs.

Les complétionnistes regretteront par contre l’absence de sélecteur de chapitres une fois l’aventure terminée. Cela aurait été plus simple plutôt que de recommencer depuis le début pour tenter de trouver la dernière capsule manquante.

Conclusion

A Space for the Unbound nous offre une belle histoire, illustrée par un gameplay sans complexité et avec des variantes bienvenues. La plongée dans la psyché des différents PNJ permet de s’échapper quelques instants des environnements urbains tout en proposant des puzzles malheureusement un peu trop simples. Il s’agit d’une expérience qui touchera plus d’une personne par la simplicité d’écriture et la facilité à s’identifier aux personnages. On s’attache rapidement à cette petite ville et ses habitants. En plus de cela, l’enrobage visuel et musical du titre transportent et accompagnent le joueur d’une très belle manière. Loin de se contenter de simples décors, le jeu alterne les points de vue en pixel art, proposant même des petites “cinématiques”. En somme, un titre d’une grande qualité sur lequel 10 heures passent à toute vitesse.

Histoire 8 Graphisme 8 Gameplay 7.5 Durée de vie 6 Alors ton avis ? 0 Note 0 Les + Une histoire touchante avec des rebondissements Des personnages attachants Du pixel art avec une sympathique diversité de plans Un gameplay qui ne se cantonne pas au jeu d’aventure classique avec juste des objets à utiliser Un jeu très paisible Les - Un peu d’aller-retour Des puzzles trop faciles Pas de traduction française Pas de sélection de chapitres une fois le jeu terminé 7.4 Switch PS4 PS5