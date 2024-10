Enregistrer Partagez 0 Partages

Il existe deux types d’utilisateurs de Pokémon Go. Les premiers et les plus nombreux se limitent à essayer de capturer le plus grand nombre possible de Pokémon différents. Les secondes, quant à eux, visent à obtenir prioritairement les Pokémon les plus puissants. Ils espèrent ainsi utiliser tout leur potentiel. À la différence des collectionneurs, ils ont en eux l’essence des véritables dresseurs. Si vous voulez en être, retrouvez ici un guide pour obtenir un Pokémon parfait.

Augmenter la puissance d’un Pokémon

Augmenter la puissance d'un Pokémon implique d'augmenter le nombre de ses points de combats (PC). Les points de combats donnent un aperçu très net de la force du Pokémon d'une part et de sa résistance lors des combats d'arènes d'autre part. Chaque Pokémon est doté d'un nombre de PC compris entre 10 et un maximum propre à chaque espèce. La limite est aussi en fonction du niveau de son dresseur.

L’augmentation des PC d’un Pokémon veut dire qu’il faut le renforcer en utilisant des bonbons propres à son espèce et de la poussière d’étoile. Pour ce faire, il faut d’abord entrer dans votre liste de Pokémon. Cliquez sur l’icône de la Poké-Ball en bas de l’écran et sélectionnez Pokémon. Ensuite, choisissez le Pokémon que vous voulez renforcer, dans votre liste. Enfin, renforcez en appuyant sur le bouton « Renforcer ». Cette action consomme des bonbons et de la Poussière Étoile.

Désormais, vous pouvez renforcer votre Pokémon jusqu’au niveau 50. Cela se fait avec des Bonbons XL. Pour les obtenir, il faut bien choisir le Pokémon et vérifier ses statistiques.

Bien choisir le Pokémon

Bien choisir le Pokémon, c’est choisir les meilleurs. Chaque espèce a un plafond maximal de PC atteignable au niveau 50 de celle-ci. Toutefois, si vous voulez renforcer un Pokémon, il doit avoir un niveau égal ou inférieur à son niveau de dresseur. Vous pouvez évaluer le potentiel du Pokémon avec ses IV (valeurs individuelles).

La première étape consiste en l’évaluation des IV. Pour ce faire, il faut sélectionner le Pokémon dans votre lis et d’appuyer sur évaluer. La seconde étape est de consulter l’appréciation du chef d’équipe. Ici, vous verrez trois barres indiquant respectivement l’attaque, la défense et les PV du Pokémon sur 15 points.

Il est possible que deux Pokémon de la même espèce disposent de PC différents. Cela dépend de leur IV et de leur niveau. Donc, prenez en compte les PC, les IV ainsi que le type et les attaques du Pokémon.

Concentrer vos ressources sur les meilleurs Pokémon

L’idéal pour faire évoluer un Pokémon est de concentrer vos ressources sur ceux qui ont des IV élevé, un potentiel de PC élevé et des attaques optimales. Pour cela, vous devez commencer par vérifier les IV de vos Pokémon, en trois étapes.

La première consiste à ouvrir votre liste de Pokémon. La deuxième est de sélectionner celui que vous voulez évaluer. La troisième est d’appuyer sur Évaluer dans le menu. Vous aurez ainsi une estimation des IV sous formes de statistiques.

Chaque Pokémon possède trois IV, portant sur l’attaque, la défense et l’endurance. Chacune est notée sur 15 points. Par conséquent, un Pokémon parfait aura un score de 15/15/15.

Comment faire évoluer un Pokémon correctement ?

Pour faire évoluer un Pokémon, vous aurez besoin d’un certain nombre de bonbons. Ce nombre varie en fonction de l’espèce. Le processus est simple.

Ouvrez votre liste de Pokémon et choisissez celui que vous voulez faire évoluer. Appuyez ensuite sur « Faire évoluer ». Il se trouve sous le bouton « renforcer ». Vous verrez le nombre de bonbons nécessaires pour l’action s’afficher à côté du bonbon.

Pour une évolution de niveau 1, vous aurez besoin de 25 bonbons. Celle de niveau 2 nécessite le double. Par contre, il existe des exceptions comme Magicarpe, qui nécessitent 400 Bonbons pour évoluer en Léviator.

Il est difficile d’avoir 50 bonbons du même type. Cependant, vous pouvez mener des actions pour aller plus vite. Capturez des Pokémon pour gagner 3 bonbons à chaque capture. Transférez des Pokémon et gagnez 1 bonbon par transfert. Faites éclore des œufs. Ici, le nombre de bonbons est relatif à la distance requise pour l’éclosion.

En outre, l’idéal est de capturer un Pokémon avec une jauge de PC rempli. Par la suite, vous utiliserez vos Bonbons pour le renforcer avant de le faire évolution. Ce faisant, vous garantirez une évolution plus puissante.