Ace Attorney Investigations Collection, regroupant deux spin-offs de la célèbre franchise Ace Attorney. Ce remaster, sorti le 6 septembre 2024, a été testé ici sur PS5, bien qu’il soit également disponible sur PC, Xbox Series et Nintendo Switch. Préparez-vous à un retour captivant dans l’univers des enquêtes judiciaires avec le célèbre procureur Benjamin Hunter.

Jeu : Ace Attorney Investigations Collection Genre : Enquêtes / Aventure Studio : Capcom Editeur : Capcom Date de sortie : 6 septembre 2024 Plateformes : PC Windows, PS4, Xbox Series, Nintendo Switch PEGI 12 Prix conseillé : 39,99€ solo Testé sur : PS5 (Clé fournie par l’éditeur) Enquêtes / AventureCapcomCapcom6 septembre 2024PC Windows, PS4, Xbox Series, Nintendo Switch39,99€PS5 (Clé fournie par l’éditeur)





Ace Attorney Investigations Collection tourne remarquablement bien sur PS5, avec des temps de chargement ultra rapides comparés aux versions Nintendo Switch ou même aux anciennes trilogies. Si vous êtes fan de la série, vous apprécierez l’attention portée à l’amélioration des performances sur les nouvelles générations de consoles.

Le jeu regroupe deux spin-offs, initialement sortis sur Nintendo DS en 2010, avec des visuels remasterisés en haute définition. L’histoire se situe chronologiquement entre « Trials and Tribulations » et « Apollo Justice », explorant le passé fascinant de Benjamin Hunter (Miles Edgeworth en VO), le procureur rival du célèbre Phoenix Wright.

Une narration et un gameplay captivants

La narration, fidèle aux standards de la série, est l’un des points forts de cette collection. Malgré l’absence de phases de procès, le jeu reste fidèle à son ADN avec des mécaniques de réflexion et de déduction logiques qui sauront captiver les fans de la première heure. Les joueurs devront rassembler des preuves, examiner minutieusement les scènes de crime, et interroger les témoins pour faire éclater la vérité.

Si certains fans se demandent si la licence s’épuise avec ces spin-offs, Ace Attorney Investigations Collection parvient à renouveler le genre des enquêtes tout en approfondissant les relations entre les personnages, notamment celle de Hunter avec les Von Karma et sa rencontre marquante avec l’inspecteur Tektiv.



Le personnage de Benjamin Hunter

Un des points forts de cette collection est sans aucun doute le personnage de Benjamin Hunter , mon personnage préféré. Son attitude et ses répliques sont captivantes, et son approche en tant que procureur diffère de celle du célèbre Phoenix Wright. Dans ce jeu, l’investigation est immédiate, et les joueurs doivent rechercher des indices pour comprendre le déroulement des événements.



Un système d’exploration dynamique

Pour rendre le mode de recherche plus dynamique, les développeurs ont introduit un système d’exploration avec des avatars. Au lieu de simplement pointer les éléments, les joueurs peuvent interagir avec l’environnement et reconstituer les scènes de crime, ce qui facilite la mémorisation des détails et la déduction des incohérences lors des témoignages. De plus, le système de logique permet de rassembler les informations trouvées pour avancer dans l’histoire.



Une durée de jeu satisfaisante

Pour ceux qui se demandent combien de temps ils devront investir, comptez environ 10 heures pour chaque jeu, soit un total d’environ 20 heures pour toute la collection. Cela offre une expérience de jeu satisfaisante pour les fans de la série.

Comparaison avec les versions originales

Les défis de la traduction

La collection Ace Attorney Investigations a été initialement lancée en 2010 sur Nintendo DS, avec une suite qui n’est sortie qu’au Japon. Les fans ont ensuite proposé une traduction anglaise pour rendre le jeu plus accessible. En ce qui concerne les visuels, le choix entre HD et pixel art a suscité des réactions mitigées. Certains joueurs ont été déçus par le manque de retravail des pixel art, tandis que d’autres ont apprécié la version HD.

La traduction française est désormais disponible, mais les puristes qui ont joué à l’original pourraient être déçus par les nouvelles traductions, notamment en ce qui concerne les jeux de mots. La transposition de l’humour et des références culturelles d’une langue à une autre est toujours un défi, et cela se ressent dans certains dialogues.



Conclusion

La collection Ace Attorney Investigations apporte un peu de nouveauté autour de Benjamin Hunter, l’histoire peut sembler moins captivante que les trilogies précédentes. Les dialogues peuvent parfois sembler longs, et l’absence de l’effet de surprise dans la narration peut diminuer l’engagement du joueur.

Je recommande de jouer aux trilogies précédentes avant de plonger dans cette collection, car cela vous permettra de mieux apprécier les personnages et l’intrigue. En somme, cette collection est surtout destinée aux fans qui souhaitent découvrir la licence avec des variantes. C’est une expérience agréable, mais pas nécessairement un coup de cœur.

En conclusion, Ace Attorney Investigations Collection est une œuvre principalement destinée aux nostalgiques de la série, tout en offrant suffisamment de nouveautés pour captiver les nouveaux venus. Benjamin Hunter prend ici toute sa dimension, avec des mécaniques de jeu solides et une enquête passionnante. Bien que le coup de cœur ne soit pas garanti pour tout le monde, l’expérience reste satisfaisante pour ceux qui apprécient les intrigues judiciaires complexes.

Le test et la vidéo sont de Ellestoujade, texte retranscrit par Minami.